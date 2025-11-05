Экономика
14:34, 5 ноября 2025Экономика

Расходы Европы на подготовку к войне с Россией взлетят

Еврокомиссар Цицикостас: Расходы ЕС на военную мобильность достигнут €17 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Суммарные расходы стран Евросоюза (ЕС) на военную мобильность в 2028-2034 годах вырастут в 10 раз в сравнении с нынешним уровнем и достигнут отметки в 17 миллиардов евро. О кратном росте этой статьи трат ЕС заявил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас, его слова приводит ТАСС.

Подобным образом власти блока хотят добиться лучшей подготовки солдат на случай возможной войны в регионе. Речь идет, в частности, об угрозе со стороны России. «Бюджет проектов в сфере военной мобильности в новом семилетнем рамочном бюджетном плане ЕС вырастет в 10 раз», — констатировал Цицикостас.

Предусмотренные на эти цели в 2021-2027 годах денежные средства были истрачены всего за три года, отметил еврокомиссар. Это было обусловлено «огромным» интересом стран блока к проектам в этой сфере. Речь идет в том числе о развитии инфраструктуры для быстрой переброски войск — о реконструкции всей транспортной сети региона (портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог, а также мостов и тоннелей).

В качестве основного направления переброски войск в НАТО рассматривают вектор с запада на восток, к границам с Россией и Белоруссией. Прибывающие в порты на атлантическом побережье военные силы США, Великобритании и Канады в случае полномасштабной войны в регионе должны будут распределиться по странам Центральной и Восточной Европы. По итогам 2025 года суммарные расходы НАТО на вооружение, как ожидается, увеличатся на 15,9 процента. За последние три года подобного рода траты оборонительного блока, стран ЕС и Канады выросли на 46 процентов и достигли 550 миллиардов долларов.

