Junge Welt: Расходы НАТО на вооружение вырастут на 15,9 процента к концу года

Страны НАТО в 2025 году готовятся увеличить расходы на вооружение. Как сообщило издание Junge Welt со ссылкой на штаб-квартиру объединения в Брюсселе, военные расходы Канады и входящих в НАТО европейских стран увеличатся год к году на 15,9 процента.

При этом в 2024 году уже был зафиксирован рост расходов объединения – на 18,6 процента год к году, добавили там. В целом же за последние три года общая сумма расходов НАТО, стран Европы и Канады на военные цели увеличилась до 550 миллиардов долларов (то есть на 46 процентов), пишет издание.

Такие данные представители штаб-квартиры озвучили на фоне появляющихся в последнее время в западных СМИ заявлений — о якобы уменьшении странами НАТО темпов роста расходов на оружие. Реальность является совсем иной, дали понять там.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что у страны нет времени на отдых в вопросах наращивания вооружений. Европа уже сейчас производит в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем два года назад, напомнил он, призвав приложить столько же усилий и к производству других видов вооружения.