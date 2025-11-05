Путешествия
16:04, 5 ноября 2025Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха россиян внутри страны и за границей

Россияне тратят на путешествия в среднем от 15 до 30 % семейного дохода
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tawatchai07 / Freepik

Жители России тратят на отдых внутри страны и за границей от 15 до 30 процентов семейного дохода. Такие данные были раскрыты в исследовании сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем на поездку по стране россияне тратят 62 тысячи рублей на человека, а стоимость отдыха за границей составляет 109 тысяч. Самыми дорогими направлениями считаются регионы Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. «Поездка на Дальний Восток обходится в среднем в 78 тысяч рублей», — сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в «Туту» Артем Кузьмин.

Самый бюджетный отдых в Приволжье — около 49 тысяч рублей, а также в странах ближнего зарубежья — 78 тысяч рублей. При этом большая часть расходов уходит на проживание, транспорт и питание. За рамки установленного бюджета выходят миллениалы и те, кто арендуют автомобили.

Ранее стали известны любимые направления знаков зодиака для романтических поездок. Чемпионами по отдыху с возлюбленными назвали обладателей трех знаков.

