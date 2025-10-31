Раскрыты любимые направления знаков зодиака для романтических поездок

Близнецы, Львы и Девы оказались чемпионами по романтическим поездкам

Близнецы, Львы и Девы оказались чемпионами по романтическим поездкам среди знаков зодиака. Такие данные раскрыли россиянам в исследовании аналитики сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что представители этих трех знаков чаще всего (по 11 процентов опрошенных) предпочитают поездки с возлюбленными в Италию. Японию выбирают 14 процентов Львов и 12 процентов Раков, Мальдивы — 13 процентов Скорпионов и 12 процентов Львов, Швейцарию — 21 процент Весов и 14 процентов Дев.

«В общем зачете за два года в тройку самых романтичных знаков вошли Близнецы (11 процентов), Львы (10 процентов) и Девы (10 процентов). Реже других дорогие путешествия для второй половинки устраивают Скорпионы (6 процентов), Овны (7 процентов) и Водолеи (7 процентов)», — указано в исследовании.

Также специалисты подсчитали, что выходные за границей обходятся парам от 200 до 433 тысяч рублей. Самыми доступными направлениями стали Япония (201 тысяча рублей) и Италия (210 тысяч рублей). Больше всего россияне тратят в Швейцарии (381 тысяча рублей) и на Мальдивах (433 тысячи рублей).

Ранее эксперты рассказали российским туристам о совместимости знаков зодиака в путешествиях. Так, энергичные Овны смогут отлично провести время со Стрельцами, которые жаждут приключений.