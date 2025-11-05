Бывший СССР
Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

Военный эксперт Глазунов: Удары России по энергетике замедляют ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Удары России по энергоинфраструктуре Украины заметно снижают боеспособность Вооруженных сил страны (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов. Он объяснил, что подобные атаки связаны с дефицитом оружия и боеприпасов.

«Любое производство требует электричества, чтобы работали станки, оборудование. Это же касается и военно-промышленного комплекса (ВПК), — сказал Глазунов. — Если не выпустить необходимое количество танков, армия не пойдет в наступление. Не будет автоматов — нечем воевать. Нет снарядов — нечем отразить наступление противника. И в очень скором времени Украина почувствует острые дефициты по всем направлениям ВПК».

По мнению военного эксперта, ВСУ уже в ближайшее время ощутят последствия ударов по энергоинфраструктуре, что неизбежно отразится на боевых действиях: начнется снарядный голод, что замедлит работу противника.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что атаки на энергоинфраструктуру неизбежно влияют и на жизнь мирного населения.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский нашел «козла отпущения» в лице бывшего главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Издание Politico написало, что властям необходимо найти виновного в условиях проблем с электроснабжением — некоторые районы страны рискуют остаться без электричества до конца весны.

    Все новости