13:03, 5 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности рассмотрения дела о покушении на редактора RT Маргариту Симоньян

Военный суд рассмотрит дело о покушении на Симоньян в закрытом режиме
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, причиной такого решения является тот факт, что по делу проходят несколько несовершеннолетних.

Обвиняемые в покушении на жизнь главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян киллеры согласились на преступление за гонорар в 50 тысяч долларов.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый Балашов создал в Москве ячейку террористической организации под названием «Чистая кровь». В нее вошли молодые люди, исповедующие национал-социалистические и расистские взгляды.

Экстремисты начали с избиений мигрантов и гомосексуалистов (представители запрещенного в России движения ЛГБТ). Свои акции они снимали на видео и потом размещали в интернете. Позже Балашов с соратником Егором Савельевым получили предложение учинить расправу над Маргаритой Симоньян и начали подготовку.

