16:23, 5 ноября 2025

Рассказ судимого подростка с кастетом из российского региона попал на видео

ФСБ задержала двух подростков за поджог на железной дороге в Кургане
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Кургане задержали двух подростков по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России. Оперативное видео опубликовало издание «Область 45».

На кадрах видны спецназовцы, удерживающие подростка на земле. Он рассказал, что достал бутылку с бензином, облил шкаф, потом поджег его. После этого они с приятелем убежали. У подростков изъяты кастет, газовый баллончик и складной нож.

Задержанные — ранее судимый за имущественное преступление 16-летний курганец и его 15-летний друг, уточнили «Интерфакс» в МВД России. Неизвестный предложил им через мессенджер вознаграждение за поджог. Они повредили релейный шкаф на железной дороге в микрорайоне Заозерном. Курганский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»).

Правонарушителей арестовали. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

