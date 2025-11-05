Разочарованного проституткой россиянина арестовали

Суд Петербурга арестовал мужчину, ударившего ножом охранника проститутки

В Петербурге разочарованный внешностью проститутки клиент устроил поножовщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местный житель с приятелем вечером 31 октября заказал в интернете девушек, отобрав понравившихся по фотографиям. Приехав на место, мужчины увидели дам, внешность которых сильно отличалась от опубликованных в сети изображений. Клиенты отказались от них, однако охранники стали требовать их воспользоваться интим-услугами. Для придания веса уговорам один из телохранителей проституток ударил головой в нос петербуржца, тот в ответ выхватил нож и полоснул охранника по шее.

Мужчину арестовали и отправили в СИЗО.

