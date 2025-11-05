Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 5 ноября 2025Силовые структуры

Разочарованного проституткой россиянина арестовали

Суд Петербурга арестовал мужчину, ударившего ножом охранника проститутки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Петербурге разочарованный внешностью проститутки клиент устроил поножовщину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местный житель с приятелем вечером 31 октября заказал в интернете девушек, отобрав понравившихся по фотографиям. Приехав на место, мужчины увидели дам, внешность которых сильно отличалась от опубликованных в сети изображений. Клиенты отказались от них, однако охранники стали требовать их воспользоваться интим-услугами. Для придания веса уговорам один из телохранителей проституток ударил головой в нос петербуржца, тот в ответ выхватил нож и полоснул охранника по шее.

Мужчину арестовали и отправили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны трое гангстеров, похитивших накануне ночью 41-летнего мужчину в центре города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

    Десятки стран перестали покупать российскую пшеницу

    Шойгу высказался по поводу планов США о возобновлении ядерных испытаний

    Глава Генштаба России оценил сроки подготовки к ядерным испытаниям

    Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям

    Президент Словакии рассказал о невозможном требовании ЕС

    Российский подросток получил удар ножом в торговом центре

    Путин отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости