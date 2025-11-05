Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:52, 5 ноября 2025Интернет и СМИ

Школьник преподал жестокий урок издевавшемуся над ним учителю физкультуры

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником matijago поделился историей о том, как он, будучи школьником, преподал жестокий урок учителю физкультуры. По словам мужчины, педагог постоянно издевался над ним.

Автор поста рассказал, что у него врожденный порок сердца, из-за чего ему всегда было трудно участвовать в таких спортивных играх, как футбол и баскетбол. «Я был низким, худым и неуклюжим, потому что не мог заниматься обычными вещами на свежем воздухе, как большинство других детей», — вспомнил мужчина и добавил, что часто становился объектом насмешек со стороны своего учителя физкультуры.

В старших классах он внезапно открыл для себя велоспорт. «Родители и врачи постоянно говорили мне не перенапрягаться. Со временем я заметил, что у меня нет никаких проблем с выносливостью и преодолением больших расстояний. (...) Я был очень худым, не умел бегать на короткие дистанции, но мог подниматься на высокую гору равномерно, обгоняя почти всех за счет своей выносливости. Я купил себе шоссейный велосипед и никому в школе не рассказывал о своих тренировках», — написал рассказчик.

Материалы по теме:
Буллинг в школе: что это такое и как родителям справиться с травлей ребенка
Буллинг в школе:что это такое и как родителям справиться с травлей ребенка
26 января 2024
Как похудеть с помощью езды на велосипеде? Сколько калорий тратится на велотренировках и как крутить педали с пользой
Как похудеть с помощью езды на велосипеде?Сколько калорий тратится на велотренировках и как крутить педали с пользой
20 мая 2023

Однажды его класс отправился в поход. Автобус должен был отвезти детей на вершину горы, откуда они должны были идти пешком. Однако учитель физкультуры сказал, что собирается подняться туда на велосипеде, и предложил ученикам присоединиться к нему. Единственным, кто вызвался, был рассказчик. Педагог пытался отговорить его, но школьник настоял на своем. В итоге автор поста и учитель сели на велосипеды и начали подниматься на гору, по очереди обгоняя друг друга.

Ученик чувствовал себя хорошо во время подъема, но педагог, как выяснилось, не привык к такой нагрузке. В конце пути учитель настолько устал, что упал, после чего его стошнило. «Он больше никогда не делал мне замечаний на занятиях по физкультуре. Урок: не задирайте своих учеников — они могут вас удивить», — заключил рассказчик.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он грубо проучил подростка, отказавшегося уступать ему место в транспорте. По его словам, молодой человек разложил свою спортивную сумку на несколько мест.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    В США назвали Европу «сумасшедшей подружкой»

    Мужчина попал за решетку за участие в создании порнороликов с обезьянами

    Пожар на месте крушения самолета в американском аэропорту сняли на видео

    Школьник преподал жестокий урок издевавшемуся над ним учителю физкультуры

    Автомобилистов предупредили о штрафах за «лысую» зимнюю резину

    Миллионы акций владельцев «Кириешек» и «Яшкино» передали государству

    Над российским городом раздалась серия взрывов

    Девушка взбесила партнера разговором о запахе его пениса и оказалась в тупике

    В американском аэропорту разбился самолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости