02:31, 22 октября 2025

Парень грубо проучил отказавшегося уступать место в транспорте подростка

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: 2p2play / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Greenest_Chicken рассказал о том, как грубо проучил зарвавшегося подростка в метро. По его словам, сидя в набитом людьми вагоне, тот разложил на несколько мест свою спортивную сумку и отказался уступать место в транспорте.

«Я вежливо попросил его передвинуть сумку, чтобы я мог сесть, но он закатил глаза, ухмыльнулся и сказал: "Не, чувак, вряд ли". Если бы не тон, которым это было сказано, я бы не стал напрягаться, но именно он вызвал у меня сильное раздражение. Поэтому я просто схватил его сумку, прикинув в процессе по весу, нет ли внутри дорогой техники, и швырнул ее куда-то дальше по проходу», — написал парень.

Подросток моментально разозлился и потребовал, чтобы автор вернул ему его добро. Однако Greenest_Chicken в ответ предложил альтернативу: или он идет за своей сумкой сам, или может попробовать подраться с ним. «Я вешу 90 килограммов и я довольно сильный, а он был каким-то долговязым подростком», — уточнил автор. В результате оппонент, не желая связываться, сам пошел за сумкой.

«Я занял место и пригласил еще нескольких стоящих сесть. Парень же вернулся и начал кричать на нас за то, что мы заняли его место. Я снова напомнил ему, что единственный способ заставить меня отступить — определить сильнейшего в драке. Он, как мне показалось, обдумал этот вариант, но в итоге просто ушел», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как вместе с братом в 1990-х отомстила собственной матери за одну ее привычку. По ее словам, тогда они были подростками и больше всего на свете не любили оказываться в центре внимания.

