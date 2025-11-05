Экономика
11:22, 5 ноября 2025Экономика

Резкое снижение стоимости биткоина объяснили

Аналитик объяснил удешевление биткоина осторожностью инвесторов
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Резкое снижение стоимости биткоина связано, скорее, с перегруппировкой на рынке и тем, что «очищается от избыточного плеча, а не разворачивается в полноценную распродажу», считает младший аналитик Freedom Finance Global Турал Алиев Талех Оглу, чей комментарий по поводу текущего удешевления криптовалюты поступил «Ленте.ру».

По словам специалиста, за последние дни из криптофондовов было выведено около 1,8 миллиарда долларов, что отражает осторожность институциональных игроков на фоне произошедшего укрепления доллара и роста доходностей облигаций.

«Диапазон в 100–110 тысяч долларов по биткоину остается ключевым», — пишет эксперт, подчеркивая, что смягчение риторики Федрезерва США или стабилизация доходностей способны вернуть в рынок притоки капитала.

Ранее 5 ноября стало известно, что биткоин дешевел примерно до 99 тысяч долларов, теряя в рамках торгового дня более пяти процентов от стоимости.

