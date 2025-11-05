Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:11, 5 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

Автоэксперт Ракитин: В холодную погоду не следует поднимать дворники на ночь
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В холодную погоду не следует сразу начинать движение после запуска двигателя автомобиля, а также поднимать дворники, так как это вытягивает пружину и их эффективность снижается. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Первое, что убивает машину в холодную погоду — это ехать сразу после запуска двигателя. Потому что жидкости смазочные, которые находятся в коробке и двигателе, еще не поднялись вверх. Нужно дать автомобилю постоять хотя бы минуту и после этого начинать движение», — сказал Ракитин.

Еще одна вредная для автомобиля вещь в минусовую температуру — быстрая езда на холодном масле и двигателе, так как масло еще достаточно вязкое.

Есть еще одна очень странная привычка у российского водителя — поднимать на ночь дворники. Это плохо, потому что пружина, которая держит поводок дворника, вытягивается, и из-за этого уменьшается эффективность очистки

Максим Ракитинавтоэксперт

Кроме того, не следует сразу же включать поток горячего воздуха для обогрева стекла. Бывают случаи, когда микротрещины из-за потока воздуха приводят к тому, что лобовое стекло начинает лопаться, пояснил специалист. Однако это не касается автомобилей с системой обогрева лобового стекла, уточнил Ракитин.

Ранее технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков порекомендовал менять шины на зимние, если ночью температура опускалась до околонулевых значений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В США прокомментировали слова Трампа о завершении восьми войн

    Россиянам рассказали о первой помощи при высоком давлении

    Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

    Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

    Мужчина установил прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и неприятно удивился

    В Италии согласились со словами Захаровой

    Талоны на еду предложили вернуть в российском регионе

    Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

    Лев застал львицу с другим самцом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости