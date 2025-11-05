Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

Автоэксперт Ракитин: В холодную погоду не следует поднимать дворники на ночь

В холодную погоду не следует сразу начинать движение после запуска двигателя автомобиля, а также поднимать дворники, так как это вытягивает пружину и их эффективность снижается. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Первое, что убивает машину в холодную погоду — это ехать сразу после запуска двигателя. Потому что жидкости смазочные, которые находятся в коробке и двигателе, еще не поднялись вверх. Нужно дать автомобилю постоять хотя бы минуту и после этого начинать движение», — сказал Ракитин.

Еще одна вредная для автомобиля вещь в минусовую температуру — быстрая езда на холодном масле и двигателе, так как масло еще достаточно вязкое.

Есть еще одна очень странная привычка у российского водителя — поднимать на ночь дворники. Это плохо, потому что пружина, которая держит поводок дворника, вытягивается, и из-за этого уменьшается эффективность очистки Максим Ракитин автоэксперт

Кроме того, не следует сразу же включать поток горячего воздуха для обогрева стекла. Бывают случаи, когда микротрещины из-за потока воздуха приводят к тому, что лобовое стекло начинает лопаться, пояснил специалист. Однако это не касается автомобилей с системой обогрева лобового стекла, уточнил Ракитин.

Ранее технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков порекомендовал менять шины на зимние, если ночью температура опускалась до околонулевых значений.