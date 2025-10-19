Россия
08:01, 19 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных ошибках при подготовке авто к зиме

Марков: Если температура опускается до 0 градусов, то нужно «переобуть» машину
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Если ночью температура опускается до околонулевых значений, то необходимо «переобуть» машину, не ориентируясь на среднесуточные температуры, рекомендовал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. Об опасных ошибках при подготовке авто в зиме специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Стандартная рекомендация гласит, что установка зимних шин необходима при установлении среднесуточной температуры на отметке плюс семь градусов в течение трех дней подряд. Однако на практике необходимо учитывать и перепады температур — если по утрам и вечерам она опускается до околонулевых значений, рекомендуется произвести шиномонтаж, не ориентируясь на среднесуточную температуру», — рассказал эксперт.

Марков напомнил, что минимально допустимая глубина протектора зимних шин сильно отличается от летних и составляет четыре миллиметра. Он добавил, что на дне канавок каждой шины есть специальные индикаторы износа, по которым и можно определить износ.

Использовать шины, износ которых ниже этого значения, опасно, так как они не способны в должной степени как отводить талый снег из пятна контакта, так и обеспечить хорошее сцепление на скользкой поверхности и снегу

Олег Марковтехнический эксперт холдинга «Кордиант»

«Также в случае применения шипованных шин необходимо обратить внимание и на количество самих шипов, так как при отсутствии их большей части или обломанных сердечниках (шип выглядит гладким) такая шина не становится фрикционной и перестает работать на льду, поэтому крайне рекомендуется к замене», — рассказал эксперт.

Еще одной ошибкой собеседник назвал самостоятельную замену колес в сборе.

«Казалось бы, процесс простой, но он таит в себе массу сложностей: отсутствие надежного домкрата и просторной ровной площадки для выполнения работ, неправильный монтаж направленных шин, а также проблемы с колесным крепежом — перетянутые или недокрученные колесные болты или гайки. И, конечно, не стоит экономить на балансировке колес в сборе, которую необходимо производить перед каждым сезоном — это гарантия комфорта при движении, а также продление срока службы как элементов ходовой части автомобиля, так и самих шин», — поделился он.

Также необходимо помнить, что при понижении температуры окружающей среды падает и давление в шинах, которое необходимо скорректировать при сильном похолодании

Олег Марковтехнический эксперт холдинга «Кордиант»
Помимо шин, при подготовке автомобиля к зиме необходимо обратить внимание и на проведение комплексного технического обслуживания, отметил Марков.

«Обязательна замена масла в двигателе и проверка температуры замерзания антифриза. Замена щеток стеклоочистителя также важна с точки зрения безопасности, так как в последнее время используемые на дорогах крупных городов реагенты, попадая на лобовое стекло, образуют жирную пленку, и изношенные щетки просто не справятся с ее очисткой. В зимний период лучше отдать предпочтение так называемым бескаркасным или "гибридным" щеткам — на них меньше налипает снег и лед (в сравнении с классическими), тем самым обеспечивается лучшее прилегание к поверхности стекла», — посоветовал специалист.

Кроме того, автоэксперт рекомендовал проверить состояние АКБ. Он объяснил, что если батарее уже несколько лет и при диагностике в сервисе она вызывает подозрения, с заменой откладывать не стоит, так как автомобиль может не запуститься в самый неожиданный момент.

«Также обеспечьте наличие щетки и скребка. Это незаменимые помощники зимой, и их отсутствие в машине нередко подводит при обильных снегопадах, особенно в совокупности с перепадами температур», — заключил Марков.

Ранее глава ГК «Рольф» Светлана Виноградова заявила, что в следующем году россиянам не стоит ждать резкого скачка продаж новых автомобилей и стремительного оживления внутреннего авторынка.

