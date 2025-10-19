Россиян предупредили об опасных ошибках при подготовке авто к зиме

Если ночью температура опускается до околонулевых значений, то необходимо «переобуть» машину, не ориентируясь на среднесуточные температуры, рекомендовал технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков. Об опасных ошибках при подготовке авто в зиме специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».
«Стандартная рекомендация гласит, что установка зимних шин необходима при установлении среднесуточной температуры на отметке плюс семь градусов в течение трех дней подряд. Однако на практике необходимо учитывать и перепады температур — если по утрам и вечерам она опускается до околонулевых значений, рекомендуется произвести шиномонтаж, не ориентируясь на среднесуточную температуру», — рассказал эксперт.
Марков напомнил, что минимально допустимая глубина протектора зимних шин сильно отличается от летних и составляет четыре миллиметра. Он добавил, что на дне канавок каждой шины есть специальные индикаторы износа, по которым и можно определить износ.
Использовать шины, износ которых ниже этого значения, опасно, так как они не способны в должной степени как отводить талый снег из пятна контакта, так и обеспечить хорошее сцепление на скользкой поверхности и снегу
«Также в случае применения шипованных шин необходимо обратить внимание и на количество самих шипов, так как при отсутствии их большей части или обломанных сердечниках (шип выглядит гладким) такая шина не становится фрикционной и перестает работать на льду, поэтому крайне рекомендуется к замене», — рассказал эксперт.
Еще одной ошибкой собеседник назвал самостоятельную замену колес в сборе.
«Казалось бы, процесс простой, но он таит в себе массу сложностей: отсутствие надежного домкрата и просторной ровной площадки для выполнения работ, неправильный монтаж направленных шин, а также проблемы с колесным крепежом — перетянутые или недокрученные колесные болты или гайки. И, конечно, не стоит экономить на балансировке колес в сборе, которую необходимо производить перед каждым сезоном — это гарантия комфорта при движении, а также продление срока службы как элементов ходовой части автомобиля, так и самих шин», — поделился он.
Также необходимо помнить, что при понижении температуры окружающей среды падает и давление в шинах, которое необходимо скорректировать при сильном похолодании
Помимо шин, при подготовке автомобиля к зиме необходимо обратить внимание и на проведение комплексного технического обслуживания, отметил Марков.
«Обязательна замена масла в двигателе и проверка температуры замерзания антифриза. Замена щеток стеклоочистителя также важна с точки зрения безопасности, так как в последнее время используемые на дорогах крупных городов реагенты, попадая на лобовое стекло, образуют жирную пленку, и изношенные щетки просто не справятся с ее очисткой. В зимний период лучше отдать предпочтение так называемым бескаркасным или "гибридным" щеткам — на них меньше налипает снег и лед (в сравнении с классическими), тем самым обеспечивается лучшее прилегание к поверхности стекла», — посоветовал специалист.
Кроме того, автоэксперт рекомендовал проверить состояние АКБ. Он объяснил, что если батарее уже несколько лет и при диагностике в сервисе она вызывает подозрения, с заменой откладывать не стоит, так как автомобиль может не запуститься в самый неожиданный момент.
«Также обеспечьте наличие щетки и скребка. Это незаменимые помощники зимой, и их отсутствие в машине нередко подводит при обильных снегопадах, особенно в совокупности с перепадами температур», — заключил Марков.
