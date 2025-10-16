Экономика
15:14, 16 октября 2025Экономика

Россиян призвали не ждать скорого восстановления авторынка

Глава «Рольф» Виноградова: Резкого скачка продаж новых авто в 2026 году не будет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В следующем году россиянам не стоит ждать резкого скачка продаж новых автомобилей и стремительного оживления внутреннего авторынка. Такой прогноз дала глава ГК «Рольф» Светлана Виноградова, ее слова приводит ТАСС.

По итогам этого года в дилерской компании ожидают объема продаж новых легковых автомобилей в России на уровне примерно в 1,2-1,25 миллиона единиц, уточнила она. В 2026-м показатель может увеличиться на 50-200 тысяч штук. «В следующем году мы не видим (весомых предпосылок для — прим. «Ленты.ру») какого-то резкого скачка рынка», — констатировала Виноградова.

Ожидать столь же стремительного скачка продаж новых автомобилей в 2026 году, как в 2024-м, не стоит, добавила она. Для такого высокого роста (плюс 47 процентов, по данным Минпромторга) нет поводов. «Какого-то драматического или, наоборот, пессимистичного или оптимистичного изменения рынка мы не видим», — резюмировала гендиректор дилерской сети.

Снижению продаж новых автомобилей на внутреннем рынке продолжает способствовать ряд факторов. К числу основных причин наблюдающегося в России падения спроса на машины эксперты относят жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, сокращение доступности автозаймов на фоне заградительных рыночных ставок, общее удорожание авто и регулярное повышение утильсбора. С учетом этого суммарные объемы продаж на внутреннем рынке по итогам года могут просесть на 10-25 процентов. Представители комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в свою очередь, не исключили отката российского авторынка к показателям девятилетней давности.

    Все новости