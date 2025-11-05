Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 5 ноября 2025Экономика

Россиянам дали советы по выбору первой дачи

Депутат Чаплин: Первую дачу стоит покупать в обустроенных поселках
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Приобретать первую дачу стоит в обустроенном поселке — ее при желании будет легче продать. Советы по выбору первого участка россиянам дал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Для новичков предпочтительнее рассматривать обустроенные поселки, так как вариант "дальнего угла" без коммуникаций может потребовать слишком больших вложений и труда. Если вдруг не понравится быть дачником, продать участок с минимальной инфраструктурой будет крайне сложно», — объяснил парламентарий.

Немаловажным фактором при выборе объекта является экологическая обстановка в районе. Помимо этого, депутат порекомендовал в первую очередь рассматривать дома с удобствами, поскольку в этом случае новый хозяин сможет как можно скорее начать пользоваться дачей, чтобы понять свои потребности и при желании браться за более сложные проекты, такие как недостроенные дома.

Ранее также Чаплин назвал главные преимущества собственной дачи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости