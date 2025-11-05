Россиянам дали советы по выбору первой дачи

Депутат Чаплин: Первую дачу стоит покупать в обустроенных поселках

Приобретать первую дачу стоит в обустроенном поселке — ее при желании будет легче продать. Советы по выбору первого участка россиянам дал депутат Государственной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Для новичков предпочтительнее рассматривать обустроенные поселки, так как вариант "дальнего угла" без коммуникаций может потребовать слишком больших вложений и труда. Если вдруг не понравится быть дачником, продать участок с минимальной инфраструктурой будет крайне сложно», — объяснил парламентарий.

Немаловажным фактором при выборе объекта является экологическая обстановка в районе. Помимо этого, депутат порекомендовал в первую очередь рассматривать дома с удобствами, поскольку в этом случае новый хозяин сможет как можно скорее начать пользоваться дачей, чтобы понять свои потребности и при желании браться за более сложные проекты, такие как недостроенные дома.

