Россиянам назвали способ получить деньги за недостаточно горячую воду

Депутат Кошелев: За недостаточно горячую воду в доме полагается перерасчет

За недостаточно горячую воду в доме из «горячего» крана полагается перерасчет. Способ получить деньги за это россиянам назвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев в разговоре с агентством РИА Новости.

Депутат напомнил, что в соответствии с нормами СанПиНа температура подаваемой в дома воды в точке подачи должна составлять 65-70 градусов. В случае, если в действительности она ниже, парламентарий порекомендовал написать заявление в управляющую компанию, чтобы зафиксировать факт нарушения и потребовать проведения замеров и перерасчета.

По словам Кошелева, в квартирах с установленными счетчиками стоимость горячей воды рассчитывается исходя из ее объема, так что при низкой температуре горячей воды ее расход сильно увеличивается, что сказывается на показаниях счетчика и, соответственно, на сумме в квитанции. «После обращения граждан сотрудник УК должен прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить акт. Если акт подтвердит низкую температуру, УК должна сделать перерасчет за услугу в таких пропорциях: если температура ниже нормативных показателей, но выше 40 градусов, плата снижается на один процент за каждые три градуса от нормы. Если температура ниже 40 градусов, то расчет стоимости услуг горячего водоснабжения выполняется как за холодную воду», — поделился информацией он. В случае, если коммунальщики бездействуют, парламентарий призвал жаловаться на нарушение правил содержания и ремонта жилых домов в Госжилинспекцию. Помимо этого, уточнил Кошелев, россияне могут обратиться в Роспотребнадзор либо в суд и потребовать провести независимую экспертизу.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отметил, что УК обязана компенсировать расходы жильцов при перебоях с подачей воды, если они превышают установленные нормативы.