16:19, 5 ноября 2025Экономика

Россиянам предсказали скачок цен на некоторые итальянские вина

GIM-Unimpresa: В России подорожает итальянский алкоголь из «низкого сегмента»
Кирилл Луцюк

Фото: haveseen / Shutterstock / Fotodom

В России из-за роста ставок акцизов на алкоголь с 1 января 2026 года подорожают итальянские вина из «низкого сегмента». Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей России (GIM-Unimpresa) Витторио Торрембини. Его процитировало RTVI.

По его словам, сильнее всего отреагируют цены на то вино, которое стоит недорого: «шипучее вино и так далее». Что касается остальных вин, то, как полагает Торрембини, здесь ситуация немного иная, поскольку хорошее итальянское вино все равно стоит чуть-чуть дешевле, чем самое лучшее русское.

Торрембини констатировал, что, несмотря на проблемы с логистикой через Литву и Польшу, итальянские экспортеры все равно находят способ попасть на российский рынок.

«Но самое страшное — это очереди, которые собираются на границе, и транспортные компании теряют время, стоимость транспортировки увеличивается», — сказал он.

Ранее был опубликован прогноз, согласно которому шампанское может серьезно подорожать с начала 2026 года из-за законопроекта о повышении ставок для игристых вин на 8,9 процента. Новые нормы не обойдут стороной и российских производителей игристого. Из-за этого розничные сети планируют отказаться от традиционных предновогодних скидок, закладывая будущие издержки в текущую цену.

