Экономика
15:18, 5 ноября 2025Экономика

Россиянин нашел способ довести соседей

Житель Красноярска решил выселить соседей при помощи музыки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nor Gal / Shutterstock / Fotodom

В частном секторе под Красноярском один из собственников решил выселить соседей с помощью громкой музыки. Об этом пишет Telegram-канал «Борус. Люди».

По словам жителей домов на улицах Веселовская и Аринская, музыка ежедневно громко играет с 9:00 до 21:00. Собственник дома, из которого доносятся звуки, заявляет, что не прекратит, пока «всех тут не выживет». Недовольные ситуацией соседи обратились в полицию, после чего сотрудники составили протокол — однако других действий не было предпринято, а музыка не прекратилась.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о действиях, которые запрещены в квартирах. По его словам, жильцы многоквартирных домов не должны нарушать покой соседей.

