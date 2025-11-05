Россиянин организовал в своей квартире точку мобильной связи

В Ленобласти задержали мужчину, организовавшего дома узел связи аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

По данным ведомства, 36-летний житель поселка Пикалево в июле создал в своей квартире и поддерживал работу стационарного технического центра, позволявшего аферистам из-за рубежа осуществлять мошеннические звонки гражданам России.

При обыске у него обнаружили и изъяли 2 GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры, порядка 240 сим-карт различных операторов связи. Оперативники установили, что с его помощью аферисты совершали звонки в несколько российских регионов.

Подозреваемый задержан, проводятся следственно-оперативные действия для установления иных эпизодов и возможных соучастников.

Ранее сообщалось, что силовики накрыли несколько снятых для совершения преступлений квартир.