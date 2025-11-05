Силовые структуры
08:12, 5 ноября 2025Силовые структуры

Силовики накрыли несколько снятых для совершения преступлений квартир

В Кузбассе возбудили первое дело о незаконном использовании сим-боксов
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области следователи возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Фигурантом стал 27-летний житель Новосибирской области, задержанный в Новокузнецке. Его отправили под стражу. В ходе обысков изъято шесть мини-станций, телефоны, ноутбуки и роутеры. Правоохранители установили шесть потерпевших из разных регионов России, общий ущерб превысил 680 тысяч рублей.

По версии следствия, мужчина арендовал в городе три квартиры, где установил и настроил специальное оборудование — сим-боксы. Эти устройства позволяют одновременно использовать десятки сим-карт для массовых автоматических звонков. Пока подозреваемый создавал в квартирах видимость проживания, его сообщники из других регионов через это оборудование обзванивали россиян, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, и убеждали перевести деньги на «безопасные счета».

Ранее в Омске телефонные мошенники выманили у 73-летней местной жительницы имущество на сумму более 74 миллионов рублей.

