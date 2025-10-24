Силовые структуры
15:48, 24 октября 2025Силовые структуры

У российской пенсионерки забрали золотые слитки и монеты более чем на 70 миллионов

В Омске аферисты выманили у пенсионерки 74 млн рублей в слитках и монетах
Варвара Митина (редактор)

Фото: Kebal Oleksandra / Shutterstock / Fotodom

В Омске аферисты выманили у 73-летней местной жительницы имущество на сумму более 74 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В начале октября пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Для убедительности злоумышленник провел видеозвонок, на котором предстал в форме и продемонстрировал удостоверение на фоне государственной символики. Он заявил пенсионерке, что она фигурирует в списках лиц, подозреваемых в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и государственной измене. Далее он потребовал «задекларировать» все средства.

Испуганная женщина перевела на указанные счета 4,5 миллиона рублей, после чего собрала и передала курьеру, назвавшемуся сотрудником правоохранительных органов, золотые слитки, монеты и наличные евро. Общая стоимость имущества составила более 70 миллионов рублей.

Ранее полицейские задержали афериста, обманувшего криптоброкера на 10 миллионов рублей с помощью сувенирных денег.

    Все новости