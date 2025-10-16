Сувенирные деньги позволили мужчине обмануть россиянина на 10 миллионов рублей

Полиция Москвы задержала афериста, обманувшего криптоброкера на ₽10 млн

Полицейские задержали афериста, обманувшего криптоброкера на 10 миллионов рублей с помощью сувенирных денег. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Полиция поймала его в Павловском Посаде Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас мужчина арестован.

По данным полицейских, фигурант работал по указанию куратора — в его обязанности входило приобретение сувенирных купюр на рынке и передача их потенциальной жертве. За это куратор обещал ему перечислить 10 процентов от похищенной суммы. Так, злоумышленник вычислил потерпевшего, который занимался обменом криптовалюты на наличные деньги. Он связался с ним и предложил совершить сделку, договорившись о встрече в одном из кафе Москвы.

Туда пришел фигурант со спортивной сумкой, в которой были деньги. После совершения сделки брокером он оставил сумку с наличными и ушел. Позже пострадавший обнаружил, что все деньги были сувенирными. Таким образом, задержанный обманул его на сумму более 10,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Вологды на протяжении 20 лет собирала коллекцию ювелирных украшений и отдала их мошенникам, поверив в замену домофона.