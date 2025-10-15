Силовые структуры
20:13, 15 октября 2025Силовые структуры

Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жительница Вологды на протяжении 20 лет собирала коллекцию ювелирных украшений и отдала их мошенникам, поверив в замену домофона. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Женщина лишилась шести килограммов золотых изделий стоимостью 36 миллионов рублей. В полиции она рассказала о телефонном звонке с уведомлением о планируемой замене домофона в подъезде. Собеседник уточнил количество необходимых ключей и назвал временный код замка для входа в подъезд. Во время разговора он попросил пенсионерку сообщить код из смс-сообщения для подтверждения согласия на установку домофона. Далее другой мошенник запугал женщину взломом ее аккаунта на портале госуслуг, под его давлением она перевела 225 тысяч рублей. После с ней связался еще один аферист, уже под видом сотрудника правоохранительных органов, и заявил о причастности к финансированию запрещенных организаций.

Обманутая пенсионерка сообщила преступникам о хранящейся в банке ювелирной коллекции и к ней отправили курьера, которому она передала два пакета украшений. Все это время с 10 по 14 октября мошенники держали женщину на связи и не давали отключать телефон до момента, пока ее не навестил сын.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полиция ищет причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты обманули школьницу на 12 миллионов рублей.

