Россия
12:30, 5 ноября 2025Россия

Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

74.RU: Житель Челябинска ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Житель Челябинска ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в поисках пропавшего брата и исчез. Об этом пишет 74.RU.

По данным издания, старший сын россиянки подписал контракт с Минобороны в конце 2024 года. Спустя месяц с небольшим он пропал без вести. Через несколько месяцев его 19-летний брат решил уйти на СВО, чтобы найти родственника. После второго боевого задания россиянин перестал выходить на связь.

Известно, что с первой боевой задачи младший из братьев вернулся с ранением. О местонахождении обоих до сих пор неизвестно ничего. Мать обратилась в суд с иском о признании старшего сына невыжившим.

Ранее сообщалось, что житель Оренбургской области ушел на СВО вслед за сыном и стал свидетелем того, как тому раздробило руку в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

