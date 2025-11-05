Россиянин устроил массовую драку на матче НХЛ

Защитник «Бостон Брюинс» Задоров устроил драку на матче НХЛ с «Айлендерс»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Никита Задоров устроил массовую драку в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на 5 ноября и завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Виктор Арвидссон, Павел Заха, а также российский нападающий Марат Хуснутдинов.

Во втором периоде российский форвард толкнул у борта защитника «Айлендерс» Мэтью Шефера, после чего тот упал на колени. Затем Задоров ударил его по лицу и повалил на лед, что привело к массовой драке.

В результате хоккеист получил шесть минут штрафного времени. Из них две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, а четыре минуты — за неспортивное поведение.

Ранее Задоров стал лидером регулярного чемпионата Национальной НХЛ по количеству штрафного времени. Игрок в 81 матче регулярки заработал 145 штрафных минут.