Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:23, 5 ноября 2025Спорт

Россиянин устроил массовую драку на матче НХЛ

Защитник «Бостон Брюинс» Задоров устроил драку на матче НХЛ с «Айлендерс»
Юлия Герасимова (редактор)
Мэтью Шефер и Никита Задоров (слева направо)

Мэтью Шефер и Никита Задоров (слева направо). Фото: Brad Penner-Imagn / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Никита Задоров устроил массовую драку в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на 5 ноября и завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Виктор Арвидссон, Павел Заха, а также российский нападающий Марат Хуснутдинов.

Во втором периоде российский форвард толкнул у борта защитника «Айлендерс» Мэтью Шефера, после чего тот упал на колени. Затем Задоров ударил его по лицу и повалил на лед, что привело к массовой драке.

В результате хоккеист получил шесть минут штрафного времени. Из них две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, а четыре минуты — за неспортивное поведение.

Ранее Задоров стал лидером регулярного чемпионата Национальной НХЛ по количеству штрафного времени. Игрок в 81 матче регулярки заработал 145 штрафных минут.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Врач предупредил о тревожном сигнале в туалете

    Задержание собиравшего данные для НАТО россиянина попало на видео

    Возлюбленная Тимати в откровенном наряде снялась с рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости