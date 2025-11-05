Силовые структуры
17:14, 5 ноября 2025Силовые структуры

Российский подросток получил удар ножом в торговом центре

СК: В Казани задержали мужчину, ударившего подростка ножом в ТЦ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Казани задержали 50-летнего мужчину за удар ножом подростка в торговом центре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина обвиняется в покушении. По версии следствия, 30 октября между ним и 17-летним подростком произошел словесный конфликт после того, как несовершеннолетний вступился за знакомую. В результате мужчина ударил оппонента ножом в грудь и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали.

