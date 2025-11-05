Появились подробности в деле о спрятанном в диване российском ребенке

Обвиняемая в убийстве мать месяц спала и фотографировалась с трупом дочери

Обвиняемая в расправе мать месяц спала с телом пятилетней дочери. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, женщина при этом злоупотребляла алкоголем. В ее телефоне нашли фотографии месячной давности с дочерью без признаков жизни. Мать сначала спала с ребенком на диване, а когда появился запах, убрала ее внутрь.

Женщину взяли под стражу до 3 января 2026 года. Вину по делу она отрицает. По ее словам, дочь захлебнулась в ванной.

Тело в квартире нашла уборщица 3 ноября. На нем были колото-резаные раны. Мать ребенка задержали по горячим следам в Республике Башкортостан. В этот момент она была состоянии алкогольного опьянения.