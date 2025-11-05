Силовые структуры
Мать найденной в диване пятилетней дочери отреагировала на обвинение в расправе

В Челябинске мать убитой пятилетней дочери отрицает свою вину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Челябинске женщина отрицает обвинения в расправе над пятилетней дочерью, которую нашли без признаков жизни в диване. Об этом сообщает URA.RU.

Мать настаивает, что ребенок захлебнулся в ванной.

Уборщица нашла тело в квартире 3 ноября. На нем были колото-резаные раны.

Мать ребенка задержали по горячим следам в Республике Башкортостан. В этот момент она была состоянии алкогольного опьянения. Отец девочки извещен о произошедшем, однако интереса не проявил.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту ранения подростка в Стерлитамаке. Он потерял глаз.

    Все новости