Мать найденной в диване пятилетней дочери отреагировала на обвинение в расправе

В Челябинске мать убитой пятилетней дочери отрицает свою вину

В Челябинске женщина отрицает обвинения в расправе над пятилетней дочерью, которую нашли без признаков жизни в диване. Об этом сообщает URA.RU.

Мать настаивает, что ребенок захлебнулся в ванной.

Уборщица нашла тело в квартире 3 ноября. На нем были колото-резаные раны.

Мать ребенка задержали по горячим следам в Республике Башкортостан. В этот момент она была состоянии алкогольного опьянения. Отец девочки извещен о произошедшем, однако интереса не проявил.

