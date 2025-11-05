Пуля застряла в голове российского подростка

СК проводит проверку после ранения подростка в Стерлитамаке, он потерял глаз

В Стерлитамаке 13-летний подросток был ранен во время игры со сверстниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дети во дворе игрались с пневматическим пистолетом, из которого неожиданно вылетела пуля и попала подростку в глаз. Пострадавшего экстренно госпитализировали. В Уфе врачи пытаются извлечь ее из головы мальчика, однако им пока не удается — пуля застряла слишком глубоко.

Он потерял глаз, уточняет Baza. Родители написали заявление в полицию. Следственный комитет России проводит проверку в связи с получением ребенком серьезной травмы. Имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

