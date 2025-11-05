Силовые структуры
Пуля застряла в голове российского подростка

СК проводит проверку после ранения подростка в Стерлитамаке, он потерял глаз
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Стерлитамаке 13-летний подросток был ранен во время игры со сверстниками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Дети во дворе игрались с пневматическим пистолетом, из которого неожиданно вылетела пуля и попала подростку в глаз. Пострадавшего экстренно госпитализировали. В Уфе врачи пытаются извлечь ее из головы мальчика, однако им пока не удается — пуля застряла слишком глубоко.

Он потерял глаз, уточняет Baza. Родители написали заявление в полицию. Следственный комитет России проводит проверку в связи с получением ребенком серьезной травмы. Имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в одном из дворов Москвы произошла стрельба. В результате произошедшего пострадал один человек, его увезли на скорой. Второго участника конфликта, предварительно, разыскивают правоохранители. Причины произошедшего неизвестны.

