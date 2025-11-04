В одном из дворов Москвы произошла стрельба

В московских Раменках произошла стрельба

В одном из дворов Москвы произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно сообщению, инцидент произошел в западной части города — в жилом дворе на Винницкой улице в районе Раменки. «Предварительно, конфликт произошел между водителем Mercedes и неизвестным», — сообщает Telegram-канал.

Уточняется, что в результате произошедшего пострадал один человек, его увезли на скорой. Второго участника конфликта, предварительно, разыскивают правоохранители. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области женщина выстрелила в 14-летнего ребенка. Местная жительница решила из пневматического пистолета расстрелять бездомных собак и случайно попала в голову проходившей мимо девочки.