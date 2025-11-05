Российского политика отправили на 420 часов обязательных работ

Суд приговорил к 420 часам обязательных работ зампреда «Яблока» Шлосберга

Суд приговорил к обязательным работам заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Политику назначено 420 часов на работах за неисполнение обязанностей иноагента.

Шлосберг находится под домашним арестом по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

По версии следствия, 12 января он опубликовал в соцсети ролик с дебатами с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня на Украине. Сам политик заявил, что не выкладывал видео и не администрирует данной страницы.