Силовые структуры
10:24, 5 ноября 2025Силовые структуры

Российского политика отправили на 420 часов обязательных работ

Суд приговорил к 420 часам обязательных работ зампреда «Яблока» Шлосберга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд приговорил к обязательным работам заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Политику назначено 420 часов на работах за неисполнение обязанностей иноагента.

Шлосберг находится под домашним арестом по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

По версии следствия, 12 января он опубликовал в соцсети ролик с дебатами с историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иностранным агентом) о прекращении огня на Украине. Сам политик заявил, что не выкладывал видео и не администрирует данной страницы.

Свежая Россия
