06:11, 5 ноября 2025

Мужчина установил прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и неприятно удивился

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником AyrtonSenna27 поделился историей о том, как он решил установить прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и сделал неприятное открытие. Мужчина сильно удивился, когда узнал, что говорят о нем за спиной.

«Мне 34 года. Я единственный мужчина в офисе, полном женщин, и все они старше меня. Я работаю здесь уже три месяца, и я заметил, что они прекращают разговаривать или резко меняют тему, когда я захожу в помещение, и раздается смех», — рассказал автор поста.

По словам мужчины, недавно любопытство взяло над ним верх, и он установил в офисе подслушивающее устройство, чтобы узнать, что о нем думают на работе. Выяснилось, что женщины смеялись над его залысинами, а также критиковали его одежду и бороду. Кроме того, коллеги нашли аккаунт жены рассказчика в соцсетях и обсуждали ее внешность.

«Оказывается, я работаю с кучей пустых, невежественных маразматичек», — пожаловался автор. Он выразил сожаление, что не может ответить им, потому что иначе это «откроет ящик Пандоры, к которому он не хочет приближаться».

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал историю о том, как один его коллега отомстил другому за неуместный розыгрыш. По словам автора, оба они работали машинистами локомотивов.

