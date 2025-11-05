Сербская прокуратура обвинила Вучича в превышении полномочий

Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

Прокуратура по делам организованной преступности (JTOK) Сербии обвинила президента республики Александра Вучича в превышении полномочий и попытке повлиять на правосудие. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном пресс-службой надзорного органа.

«Коллегия JTOK указывает общественности, что президент Сербии превысил и злоупотребил своими полномочиями, предоставленные ему законом и конституцией, и пытался оказать ненадлежащее и незаконное влияние на это обвинение, комментируя текущие уголовные дела расследования», — отмечается в тексте заявления.

Как отмечает новостной портал Nova.rs, Вучич в эфире одной из телепередач высказался о рассмотрении Скупщиной (парламентом) специального закона о реконструкции зданий бывшего генштаба.

По словам главы государства, «еще в 2016 году» он выступал за ремонт здания, а также договорился с представителями США о том, что там будет создан музей жертв НАТО. Однако «отдельные люди» в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта «по указанию извне». Как утверждает Вучич, «коррумпированная банда из прокуратуры придумала дело» о ремонте генштаба.

Сложившаяся ситуация связана с планами по реконструкции и возможному сносу разрушенного во время бомбардировок НАТО в 1999 году здания генштаба в Белграде, вызывающая общественные протесты. Проект, поддерживаемый правительством, включает в себя привлечение американских инвесторов, что противоречит мнению протестующих, которые считают, что здание является важным историческим объектом и символом.