США начали развертывать оружие против спутников России и Китая

Bloomberg: Военные США готовы к развертыванию оружия против спутников РФ и КНР

Космические силы США близки к тому, чтобы развернуть против России и Китая новое оружие, которое может временно заглушать их разведывательные спутники. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет издание, аппараты получили названия Meadowlands и Remote Modular Terminal. Военные хотят присоединить их к системе глушения Counter Communications System, которая была принята на вооружение пять лет назад.

По данным агентства, новые системы планируют рассредоточить по всему миру. Управлять ими смогут осуществлять дистанционно. Такие меры связаны с тем, что американские военные чиновники опасаются космической угрозы силам США.

Они будут призваны противостоять тому, что американские военные чиновники все более резко характеризуют как растущую космическую угрозу американским силам. В Пентагоне уверяют, что новая технология «носит исключительно оборонительный и узконаправленный характер».

Американские аналитики считают, что данные устройства глушения «отвечают на неотложные военные нужды», однако их применение они не воспринимают как пересечение красной линии или как предвестник активного конфликта в космосе, передает агентство.

Ранее стало известно, что США проведут первый пуск баллистической ракеты после того, как глава США Дональд Трамп дал соответствующее поручение. По предварительным сведениям, запуск может пройти на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии.