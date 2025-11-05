Стали известны подробности наступления ВС России в Харьковской области

Российские военные успешно наступают в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.
Уточняется, что армия России продвигается в Волчанске, на левом берегу реки Волчья. Также, по словам собеседника канала, успехи российских военнослужащих отмечаются на хатненском участке фронта.
Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России отбили попытки контратак украинских подразделений.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки контратаковать в районе Купянска в Харьковской области. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.