Стали известны подробности наступления ВС России в Харьковской области

ВС РФ успешно продвигаются на левом берегу реки Волчья в Волчанске
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные успешно наступают в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Уточняется, что армия России продвигается в Волчанске, на левом берегу реки Волчья. Также, по словам собеседника канала, успехи российских военнослужащих отмечаются на хатненском участке фронта.

Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России отбили попытки контратак украинских подразделений.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки контратаковать в районе Купянска в Харьковской области. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны России.

