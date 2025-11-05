Россия
12:10, 5 ноября 2025Россия

ВСУ предприняли четыре попытки контратаковать в районе Купянска

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки контратаковать в районе Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.

Все попытки атаки были предприняты в минувшие сутки, следует из сводки военного ведомства. Однако ни одна из них не была успешной для украинских солдат, указано в публикации. Потери противника составили до 50 человек, отметили в министерстве.

Ранее 5 ноября в Минобороны назвали положение ВСУ в Купянске и Красноармейске (Покровске) критическим для украинских гарнизонов, загнанных в котлы.

Тем временем российское дальнобойное оружие продолжает выводить из строя объекты украинской военной инфраструктуры. Целями очередного удара стали генерирующие мощности и транспортные объекты. Об их поражении также говорится в сводке Минобороны, опубликованной 5 ноября.

Свежая Россия
    Все новости