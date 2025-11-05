Россия
12:11, 5 ноября 2025Россия

Раскрыты подробности ударов ВС России по энергообъектам на Украине

Минобороны: ВС России ударили по энергообъектам, обеспечивавшим деятельность ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергетическим и транспортным объектам на Украине. Подробности атаки журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что инфраструктура, по которой наносились удары, обеспечивала деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, российские войска поразили цех сборки БПЛА, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь на среду, 5 ноября, ВСУ, согласно информации Минобороны, атаковали Россию с помощью 40 беспилотников. Под удар попали Воронежская, Ростовская, Курская, Брянская, Орловская и Белгородская области, а также Крым.

