Страна ЕС захотела сократить помощь Украине

Экс-депутат Турек: Чехия может сократить военную помощь Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Чехия может сократить военную помощь Украине и сконцентрироваться больше на дипломатических усилиях с целью урегулирования вооруженного конфликта. Об этом заявил бывший депутат Европейского парламента от фракции «Патриоты» Филип Турек, пишет журнал Politico.

«Оно [новое правительство страны — прим. "Ленты.ру"] будет уделять приоритетное внимание дипломатическим усилиям, направленным на прекращение конфликта на Украине и снижение рисков в Европе, переходя от военной помощи, финансируемой из государственного бюджета», — отметил парламентарий страны Евросоюза (ЕС).

Турек также подчеркнул, что премьер-министр Андрей Бабиш будет концентрироваться на вопросах безопасности самой Чехии как суверенного государства.

Ранее победившая на выборах в Чехии партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO сформировала коалицию и теперь он вновь возглавит правительство. Его партия объединилась с партиями «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты». Все три силы критиковали поддержку Украины. Прозападные партии, составляющие нынешнее правительство, потеряли большинство по итогам выборов.

    Все новости