Судьбу Украины в случае прекращения поддержки США спрогнозировали

Юджель: Конфликт на Украине не завершится, даже если США прекратят поддержку

Конфликт на Украине не завершится, даже в случае прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель, передает РИА Новости.

«Определенно, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта. Однако сокращение американской поддержки вызовет отчаяние на Украине и еще больше ухудшит положение страны», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что позиции США и ведущих европейских государств в отношении России различаются. По его мнению, Белый дом воспринимает Россию как сильного и потенциально партнерского игрока, тогда как Великобритания, Германия и Франция не считают Москву партнером и хотят ее ослабить.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что позиция президента США Дональда Трампа относительно поддержки Украины могла измениться. «Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился. Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — отметили журналисты.