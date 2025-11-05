Путешествия
20:07, 5 ноября 2025Путешествия

Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Отдыхавшая на Ибице туристка решила сделать татуировку в виде бабочки на бедре и была изнасилована. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел еще в 2022 году в Сан-Хосе, Испания, с путешественницей из Шотландии, однако суд по делу состоялся недавно. 21-летняя девушка рассказала, что после того, как она легла на кушетку во время сеанса, тату-мастер ввел в нее два пальца. Другой рукой он держал машинку, продолжая рисовать. Изнасилование длилось не менее 25 минут и причинило «сильные страдания» жертве.

По приезде домой шотландка обратилась в полицию. В итоге 50-летнего Эдгардо Хесуса Милесси Овьедо арестовали. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за инциденты аналогичного характера. Татуировщик заявил суду, что обвинения против него «выдумка».

Представители прокуратуры требуют лишить Овьедо свободы сроком на шесть лет, запретить ему в течение восьми лет работать в тату-салонах, а также выплатить жертве 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей). Суд примет решение и объявит заключение по делу через четыре недели.

Ранее мужчина изнасиловал подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине.

