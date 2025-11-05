Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

Трамп пообещал разобраться с ситуацией после победы Мамдани на выборах

Американский президент Дональд Трамп эмоционально отреагировал на победу социалиста Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка. Политик отметил, что это стало потерей части суверенитета США, пишет РИА Новости.

Трамп выступил на Американском бизнес-форуме и пообещал «разобраться» со сложившейся ситуацией.

«Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы с этим разберемся», — сказал Трамп.

Ранее Зохран Мамдани пригрозил президенту США, что даст отпор главе государства и его последователям. До этого политик объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка после того, как его соперник и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо признал свое поражение.

Еще в июле Дональд Трамп пригрозил Мамдани, что если он победит на выборах мэра Нью-Йорка, ему придется «вести себя лучше», иначе у него будут «большие проблемы». По словам американского лидера, США «не готовы к философии Мамдани и никогда не будут готовы».