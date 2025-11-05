Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:52, 5 ноября 2025Мир

Трамп захотел посадить своих министров по-китайски

Fox: Трамп восхитился дисциплиной китайских чиновников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что восхищается дисциплиной китайских чиновников. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Каждый из них стоял по стойке смирно. Я сделал замечание одному — никакой реакции. Спрашиваю: "Ты собираешься ответить?" — ничего. А [председатель КНР] Си [Цзиньпин] говорит: "Я отвечу на все вопросы"», — сказал американский лидер.

При этом, отметил Трамп, его кабинет должен вести себя так же. «Сидел прямо, с такой же осанкой», — добавил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны. Как поделился журналист и биограф Трампа Майкл Вулф, организуя парад, глава США планировал устроить серьезное шоу, которое показало бы военную мощь армии страны, но вместо этого получил развлекательный парад.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости