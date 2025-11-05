Трамп захотел посадить своих министров по-китайски

Fox: Трамп восхитился дисциплиной китайских чиновников

Президент США Дональд Трамп заявил, что восхищается дисциплиной китайских чиновников. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Каждый из них стоял по стойке смирно. Я сделал замечание одному — никакой реакции. Спрашиваю: "Ты собираешься ответить?" — ничего. А [председатель КНР] Си [Цзиньпин] говорит: "Я отвечу на все вопросы"», — сказал американский лидер.

При этом, отметил Трамп, его кабинет должен вести себя так же. «Сидел прямо, с такой же осанкой», — добавил хозяин Белого дома.

Ранее Трамп остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны. Как поделился журналист и биограф Трампа Майкл Вулф, организуя парад, глава США планировал устроить серьезное шоу, которое показало бы военную мощь армии страны, но вместо этого получил развлекательный парад.