Трамп захотел посадить своих министров по-китайски

Президент США Дональд Трамп заявил, что восхищается дисциплиной китайских чиновников. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
«Каждый из них стоял по стойке смирно. Я сделал замечание одному — никакой реакции. Спрашиваю: "Ты собираешься ответить?" — ничего. А [председатель КНР] Си [Цзиньпин] говорит: "Я отвечу на все вопросы"», — сказал американский лидер.
При этом, отметил Трамп, его кабинет должен вести себя так же. «Сидел прямо, с такой же осанкой», — добавил хозяин Белого дома.
Ранее Трамп остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны. Как поделился журналист и биограф Трампа Майкл Вулф, организуя парад, глава США планировал устроить серьезное шоу, которое показало бы военную мощь армии страны, но вместо этого получил развлекательный парад.