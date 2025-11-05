Бывший СССР
15:11, 5 ноября 2025
Бывший СССР

Удар трехтонной бомбы по ПВД ВСУ в Запорожской области попал на видео

В России показали кадры удара ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска нанесли удар трехтонной фугасной авиабомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Равнополье Запорожской области. Кадры удара показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что в результате атаки был уничтожен ПВД 1-го отдельного штурмового полка. На опубликованных кадрах виден сильный взрыв, после которого в небо поднимается огромный столб дыма.

Ранее в сеть попала съемка уничтожения опорного пункта ВСУ в Харьковской области ударом тяжелой огнеметной системы (ТОС). Отмечается, что позиции ВСУ находились в окрестностях Волчанска.

