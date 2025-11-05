Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 5 ноября 2025Бывший СССР

Удар тяжелой огнеметной системы ВС России по ВСУ в Харьковской области попал на видео

Удар тяжелой огнеметной системы ВС России по ВСУ у Волчанска попал на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы (ВС) России поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры опубликовал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

Позиции ВСУ находились в окрестностях Волчанска. Для удара по ним российские военнослужащие применили расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС).

Опубликованные военблогером кадры были сняты с воздуха. На видео попала серия мощных взрывов.

Ранее появились кадры удара «Солнцепека» по ВСУ на севере Украины. Он был нанесен в Сумской области на севере Украины.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Москве иностранец изрезал двух мужчин

    В Кремле рассказали о развитии компонентов российской ядерной триады

    Минобороны России заявило о сжатии кольца вокруг ВСУ в ДНР

    В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

    Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости