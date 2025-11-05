Удар тяжелой огнеметной системы ВС России по ВСУ в Харьковской области попал на видео

Удар тяжелой огнеметной системы ВС России по ВСУ у Волчанска попал на видео

Вооруженные силы (ВС) России поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры опубликовал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

Позиции ВСУ находились в окрестностях Волчанска. Для удара по ним российские военнослужащие применили расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС).

Опубликованные военблогером кадры были сняты с воздуха. На видео попала серия мощных взрывов.

Ранее появились кадры удара «Солнцепека» по ВСУ на севере Украины. Он был нанесен в Сумской области на севере Украины.