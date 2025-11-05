Ушедший из России гигант фастфуда не оправдал ожиданий

CNBC: Чистая прибыль McDonald’s в III квартале составила 2,28 миллиарда долларов

В III квартале 2025 года чистая прибыль McDonald’s достигла 2,28 миллиарда долларов, или 3,18 доллара на акцию. Об этом сообщил CNBC.

Год назад речь шла о сумме в 2,26 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль составила 3,22 доллара. Таким образом, не оправдались ожидания аналитиков, которые предсказывали 3,33 доллара. Выручка выросла на три процента, до 7,07 миллиарда долларов.

В свою очередь, рестораны компании заявили о более высоком (плюс 3,6 процента), чем ожидалось, росте продаж. В США продажи McDonald’s выросли на 2,4 процента.

Отмечается также, что компания решила заинтересовать экономных покупателей и впервые за девять лет вернула в продажу снэк-роллы по 3,99 доллара.

В конце мая 2025 года появился прогноз, что американской сети быстрого питания McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на российский рынок. Ей придется отдать колоссальные деньги, чтобы возобновить свою деятельность на территории России. Стоимость обратного выкупа будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей американской сети на смену отечественной компании «Вкусно — и точка».