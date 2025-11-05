Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:15, 5 ноября 2025Бывший СССР

В Черниговской области сообщили о повреждении важного энергетического объекта

Украинское «Черниговоблэнерго» сообщило о повреждении объекта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patryk Jaracz / Globallookpress.com

В Черниговской области Украины был поврежден важный объект. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.

«Поврежден важный объект в Черниговском районе... Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — сказано в заявлении.

Представители компании не уточнили, какой именно объект получил повреждения. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога.

Накануне в Днепропетровской области вспыхнул пожар после атаки беспилотников. Отмечалось, что огонь охватил постройки в Николаевской общине Синельниковского района.

До этого в Одесской области произошли взрывы в районе порта Измаил, регион находился под атакой беспилотников.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Военкор сообщил о взрыве в Донецке

    Депутат Рады раскрыл смысл приезда Джоли на Украину

    В Польше набросились на Евросоюз из-за плана против России

    Назван срок окончания теплой погоды в Москве

    Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

    Путину подарили виниловые пластинки с песнями в необычном народном исполнении

    «Карабах» сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

    Трамп эмоционально отреагировал на победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка

    Первый за 14 лет паром отправился из Турции в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости