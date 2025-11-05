В Черниговской области сообщили о повреждении важного энергетического объекта

Украинское «Черниговоблэнерго» сообщило о повреждении объекта

В Черниговской области Украины был поврежден важный объект. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.

«Поврежден важный объект в Черниговском районе... Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам», — сказано в заявлении.

Представители компании не уточнили, какой именно объект получил повреждения. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога.

Накануне в Днепропетровской области вспыхнул пожар после атаки беспилотников. Отмечалось, что огонь охватил постройки в Николаевской общине Синельниковского района.

До этого в Одесской области произошли взрывы в районе порта Измаил, регион находился под атакой беспилотников.