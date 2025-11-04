Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:03, 4 ноября 2025Бывший СССР

В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки

RusVesna: В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Patryk Jaracz / Globallookpress.com

В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские паблики.

Огонь охватил постройки в Николаевской общине Синельниковского района. На опубликованных кадрах видны не только горящие здания, но и электрические вспышки.

«Все буквально охвачено огнем», — пишут местные ресурсы. Какие именно объекты были поражены, и каким оружием, не уточняется. В Синельниковском районе Днепропетровской области воздушная тревога действует уже более 16 часов, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Одесской области произошли взрывы в районе порта Измаил, регион находился под атакой беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

    Финансист назвала выгодные даты для открытия вклада в российских банках

    В российском городе массово отключилось электричество

    Нарышкин заявил о восхищении «Буревестником» и «Посейдоном»

    В России рассказали об отношениях с дипломатами Запада и Украины в ООН

    В ВСУ создали методичку по уничтожению сдающихся в плен украинских солдат

    В России оценили слова Мерца о высылке сирийских беженцев

    Жители Нижегородской области услышали более десяти взрывов при отражении атаки дронов

    В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки

    Песков раскрыл подробности о подготовке прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости