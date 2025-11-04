В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки

В Днепропетровской области вспыхнул огромный пожар после атаки, об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские паблики.

Огонь охватил постройки в Николаевской общине Синельниковского района. На опубликованных кадрах видны не только горящие здания, но и электрические вспышки.

«Все буквально охвачено огнем», — пишут местные ресурсы. Какие именно объекты были поражены, и каким оружием, не уточняется. В Синельниковском районе Днепропетровской области воздушная тревога действует уже более 16 часов, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее в Одесской области произошли взрывы в районе порта Измаил, регион находился под атакой беспилотников.

