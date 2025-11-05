В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's. Об этом стало известноTelegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям издания, у горожанина, купившего в октябре «Мой Баскет с оригинальными ножками» в точке сети напротив Киевского вокзала, диагностировали пищевое отравление.

Как утверждает Shot, Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя. Rostic's объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

До этого сообщалось, что суд поместил под домашний арест директора кафе быстрого питания в Дальнереченске, в котором отравились 62 человека.

Тогда уточнялось, что массовое отравление россиян произошло из-за наггетсов. В них и соусах собственного производства была обнаружена сальмонелла. В бургерной использовали продукты, качество которых не было подтверждено.