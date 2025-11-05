Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 5 ноября 2025Россия

В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

Shot: У москвича диагностировали пищевое отравление продукцией из Rostic's
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's. Об этом стало известноTelegram-каналу «Shot Проверка».

По сведениям издания, у горожанина, купившего в октябре «Мой Баскет с оригинальными ножками» в точке сети напротив Киевского вокзала, диагностировали пищевое отравление.

Как утверждает Shot, Роспотребнадзор рассмотрел жалобу потребителя. Rostic's объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

До этого сообщалось, что суд поместил под домашний арест директора кафе быстрого питания в Дальнереченске, в котором отравились 62 человека.

Тогда уточнялось, что массовое отравление россиян произошло из-за наггетсов. В них и соусах собственного производства была обнаружена сальмонелла. В бургерной использовали продукты, качество которых не было подтверждено.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Раскрыто влияние ударов по энергетике Украины на боеспособность ВСУ

    В России натуралистичный окровавленный манекен показали детям в День народного единства

    Отравление детей в кинотеатре Абакана привело к уголовному делу

    В России назвали потенциальные цели ракеты «Сармат»

    Во Франции мужчина сбил пешеходов и попытался сжечь свой автомобиль

    Чеботиной предложили обратиться к «экспертам по ментальным проблемам»

    Названы шансы самой красивой девушки России на победу в конкурсе «Мисс Земля»

    Президент Болгарии не подписал касавшийся правил продажи завода «Лукойла» законопроект

    В Минобороны Украины заявили о резком росте ударов ВС России управляемыми авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости