09:41, 5 ноября 2025Экономика

В России предложили дать налоговые льготы за трудоустройство инвалидов

В Госдуму внесут законопроект о понижении налога за трудоустройство инвалидов
Дмитрий Воронин
Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

В Госдуму внесут законопроект о возможном снижении ставки налога на прибыль для предприятий, занимающихся трудоустройством инвалидов. Об этом со ссылкой на лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, являющегося автором инициативы, сообщает ТАСС.

Документом предлагается установить, что для организаций с долей работников-инвалидов не менее 30 процентов законами субъектов РФ может снижаться ставка налога на прибыль, которая в этом случае не будет выше 13,5 процента.

По словам Миронова, сейчас многие работодатели воздерживаются от найма сотрудников с ограниченными возможностями из-за затрат на адаптацию рабочих мест, приобретение специализированного оборудования, обеспечение доступности инфраструктуры, а сокращение налоговых платежей позволит им компенсировать такие расходы.

Как разъяснили весной 2024 года в ФНС, организации, занимающиеся созданием продукции ручной работы с привлечением инвалидов, составляющих не менее половины от числа сотрудников с долей расходов на оплату их труда не менее 25 процентов, при расчете налога на прибыль могут учитывать в составе прочих расходов затраты на социальные нужды инвалидов. Помимо этого такие налогоплательщики могут на основании разработанных и утвержденных ими программ создавать на срок не более пяти лет резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие соцзащиту инвалидов, отчисляя в него не более 30 процентов полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли.

Отмечалось, что реализация товаров, работ, услуг, производимых такими организациями, освобождается от НДС; также налоги не нужно платить с имущества этих компаний, используемого ими для производства или реализации такой продукции.

