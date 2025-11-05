Россия
05:02, 5 ноября 2025

В России предрекли скорую эпидемию гриппа

Российские вирусологи спрогнозировали эпидемию гриппа к середине зимы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Волна гриппа обрушится на россиян в ближайшее время, а к середине зимы она достигнет пика. Об этом сообщили в исследовательском институте имени Смородинцева, передает MK.RU.

По информации на конце октября, в стране ожидается начало эпидемии гриппа, которая придется на первый зимний месяц. Пик заболеваемости ожидается в период после новогодних праздников, считают специалисты.

В перечень штаммов, циркулирующих в этом сезоне, включили вирус гриппа D. По словам доктора медицинских наук Романа Горенкова, этот тип вируса сейчас обнаруживается только у рогатого скота и свиней, случаев заражения у человека не зафиксировано.

Как подчеркивают ученые, включение данного типа вируса в официальный перечень нужно для того, чтобы обеспечить полноту данных и получить общую картину существующих разновидностей гриппа. Несмотря на то, что типом D люди не заболевают, он все равно учитывается в рамках эпидемиологического мониторинга.

Не так давно врач общей практики Амир Хан развеял популярный миф о пользе витамина С при простуде и назвал цинк более эффективной альтернативой. По словам доктора, витамин С действительно является мощным антиоксидантом и может бороться с воспалением, однако нет ни одного убедительного доказательства того факта, что он помогает при кашле и простуде.

